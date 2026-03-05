サンシャイン池崎、英語番組8年続け「海外でお笑いやりたいですね」 夢を語る
お笑い芸人のサンシャイン池崎が、4月9日からのNHK Eテレ新番組『小学生の基礎英語 on TV』（毎週木曜 前9：50）に出演することが決定。きょう5日、都内で行われた「NHK2026年度の語学番組 出演者取材会」に登場し、世界進出の夢を語った。
【集合ショット】ガッツポーズも！一緒に会見に出席した剛力彩芽＆ミセス若井
池崎は取材会冒頭、「英語を愛し、英語に愛された男！サンシャイン池崎！イエーイ！ジャスティス！」と登場。瞬く間に笑いに包まれた。
『小学生の基礎英語』はこれまで、ラジオと特番で放送された。ラジオ番組は引き続き、『小学生の基礎英語』（NHK FM／毎週月・水・金 前6：05）として池崎の出演で放送される。
池崎は番組を8年続けており「こんなに続くんだ」と驚き。英語の魅力は「勢い！ギアが1、2個上がっているイメージ。自然と仲良くなれそうなテンション」と説明。番組で「僕のバイタリティがより伝わりますし、子どもたちと一緒にロケして外国の方とお話しする。楽しい部分がより伝わるかなと思います」とアピールした。
なお英語のレベルは「まだまだ低い」としつつ「聞き取りとかよくなってますね。RとLの違い、分かりますよ」「THの発音できますよ」と自信。「もしもっとペラペラになったら海外で。あふれ出るユーモアを海外にぶち込みたいですよね。海外でお笑いやりたいですね」と夢を語った。
なお取材会には、俳優の剛力彩芽、Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）、NHKコンテンツ制作局の福井徹チーフディレクターも登場。剛力は、NHK Eテレの語学番組『中国語！ナビ』（毎週水曜 後11：00）に生徒役として出演。若井は、NHK Eテレ『ハングルッ！ナビ』（毎週木曜 後11：00）に生徒役として出演する。
