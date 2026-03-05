二宮和也、大谷翔平＆近藤健介のやり取りに羨望の眼差し「後輩なんで」 『ZIP!』で放送
嵐の二宮和也が、5日放送の同局系『ZIP!』(月〜金 前5：50)にVTR出演。同日開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する大谷翔平と近藤健介のやり取りに羨望の眼差しを向けた。
番組では大会を国内独占ライブ配信する動画配信サービス・Netflixでスペシャルサポーターを務める二宮が近藤にインタビューした様子をVTRで紹介した。
二宮が日本ハム時代に大谷とチームメートだった近藤に対し、連絡を取っているのかと聞くと、近藤は昨年のナ・リーグMVPに選出された時に「『MVPおめでとう』と送ったら『ＷＢＣ頑張ってください』ってきました。『お前出ろや』って」と返信したことを明かした。
続けて「みなさん翔平がすごくなって、チヤホヤしていますけど、僕からしたら（大谷は）後輩なんで」と笑顔。二宮は「強いよな〜、それ。揺るがない事実だもんね。いいな、言ってみたいな〜」と羨望の眼差しを向けた。
近藤は「あいつがどうなろうが後輩だというのは常に言っているんで」と伝えているといい、二宮は「それはうれしいですよね。大谷選手からしても、頼れるお兄ちゃんがいるっていうのは」と返答。近藤は「そうなっていたらいいですけど、なんとも思ってないんじゃないですか」と苦笑いを浮かべ、二宮は手を叩いて笑っていた。
