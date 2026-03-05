タレントのサンシャイン池崎が５日、東京・渋谷のＮＨＫで同局の２０２６年度語学番組出演者取材会に出席した。

池崎は４月９日にスタートするＮＨＫ Ｅテレの新番組「小学生の基礎英語 ｏｎ ＴＶ」（木曜・前９時５０分）でＭＣを務める。

これまで同局のラジオ「小学生の基礎英語」のＭＣを８年間務めており「こんなに続くんだと思ってビックリした」。念願のテレビレギュラー化に「めちゃくちゃうれしい。僕のバイタリティーあふれるパフォーマンスが、より伝わる。子供たちとロケをして、外国の方にも楽しい部分が伝わると思う。ジャスティス！！」と、ギャグを交えてアピールした。

自身の英語レベルについて「だいぶレベルは低い」としながらも、リスニングには自信を見せ「ｒとｌの違い分かりますよ。ｔｈの発音できますよ」。今後について「海外でもあふれるユーモアでお笑いをぶち込みたいですね。海外でお笑いをやりたい」と目標を口にした。

英語の素晴らしい点について聞かれると「勢いですね！」と即答。「日本語よりギアが１個、２個上がる。敬語もないし、自然と仲良くなれそうなテンション。アイム・ソー・エキサイティング！！」と絶叫し、拍手を浴びていた。