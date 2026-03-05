SixTONES松村北斗（30）が5日、都内でNintendo Switch 2向けゲームソフト「ぽこ あ ポケモン」発売記念イベントに出席した。

ゲームにちなみ、新生活が始まる人に「没頭できることや趣味を見つけて」とエール。「ストレスから逃げる時間を上手に確保してほしい。やりたくて始めた新生活でも楽しいだけじゃいかない。僕はゲームだったりしたんですけど、これのことしか考えずに済む、無理矢理オンオフを変えられるものを見つけておくと切り替えとかでなんとか持つこともあるのかなと思う」とアドバイスした。

自身が最近没頭しているものはやはりゲームで「最近は仕事の行き帰りにずっとSwitch2持って、やっている。『Z―A』（『Pokemon LEGENDS Z−A』）と『リーフグリーン』（ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン）をやっています」と明かした。

「ぽこ あ ポケモン」は今年30周年を迎えたポケモン初のスローライフゲーム。きょう5日に発売となり「いよいよきたなという気持ち。今までポケモンを好きだった方ももちろん楽しめる。初めての方もまた違う角度のゲームだから、新たな層も楽しめる。ポケモンの話をできる人が増えるんじゃないか」と期待を込めた。