賞レースを席巻した人気コメディドラマ「一流シェフのファミリーレストラン（The Bear）」が、次なるシーズン5をもって完結することがわかった。出演者のジェイミー・リー・カーティスが明かした。

米FX制作の本シリーズは、新進気鋭のシェフ、カーミー・ベルツァット（ジェレミー・アレン・ホワイト）が、兄マイケル（ジョン・バーンサル）の遺した財政難のサンドイッチ店の立て直しを図る物語。シーズン1ではスタッフたちとの衝突や混乱、シーズン2では高級イタリアン・レストラン「ザ・ベアー」の開店準備、そしてシーズン3ではミシュラン獲得を目指す様子が描かれた。

カーミーの母・ドナ役を演じるカーティスは、にナタリー役アビー・エリオットとの2ショットを投稿。キャプションでシリーズの終了を報告した。

「最後までやり遂げました！クリス・ストーラーが生み出したこの作品で、素晴らしいスタッフや脚本家、プロデューサーに囲まれながら、私たちが愛してやまない特別な家族の物語を完結させることができました。愛しの“ベルツァット・ベアー”と一緒に物語を完走できてよかったです。」

シーズン4では物語の終わりを示唆する展開もあったため、シーズン5で幕を下ろすことは驚きではない。未完結のまま打ち切りとなるテレビシリーズは少なくない中、本作は人気絶頂のまま物語を締めくくることになりそうだ。なお、現時点でFXからの正式発表は出ていない。

本作は2022年6月にシーズン1が米Huluで配信開始され、瞬く間に大ヒット。2023年のエミー賞ではコメディシリーズ部門作品賞、主演男優賞（ホワイト）、助演男優賞（エボン・モス＝バクラック）、助演女優賞（アイオウ・エディバリー）、監督賞（ストーラー）を受賞。2024年にも主要4部門を含む全11部門を受賞するなど、賞レースを席巻してきた。

シーズン5は2025年7月に制作が発表され、現在シカゴにて撮影中。2026年後半の配信が予定されている。

「一流シェフのファミリーレストラン」シーズン1～4はで配信中。

Source: