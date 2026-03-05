ポケモン30周年×サイコロゲーム、バンダイ発「プラコロ」復活の狙いとは? ガンダムミニチュアゲーム「GUNDAM ASSEMBLE」も発表

ポケモン30周年×サイコロゲーム、バンダイ発「プラコロ」復活の狙いとは? ガンダムミニチュアゲーム「GUNDAM ASSEMBLE」も発表