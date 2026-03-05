木村文乃「お出かけ前の冷蔵庫整理ごはん」豪華5品に絶賛の声「ボリューム満点」「クオリティすごい」
【モデルプレス＝2026/03/05】女優の木村文乃が3月4日、自身のInstagramを更新。冷蔵庫に余っているもので作った手料理を披露した。
【写真】1児の母・38歳女優「冷蔵庫整理でこのクオリティすごい」麻婆風キャベツ料理が大皿にのった豪華食卓
木村は「少し前お出かけ前の冷蔵庫整理ごはん」とつづり、「キャベツナスお豆腐の麻婆風」「青梗菜と胡瓜のナムル風」「トマト切っただけ」「めかぶ」「サツマイモと玉ねぎのおみそ汁」の5品を披露。「冷蔵庫に残ってたの全部使ったら相変わらずの盛り盛りに」ともコメントし、大きな皿に山盛りになったショットも公開している。
また「◆（※◆は正式には熊のマーク）氏ダイエット開始につき炭水化物はナシでとのリクエストだったから結果的にこの量で丁度良かったと」「ほんとに熊なんじゃないかなとたまに」と空の茶碗のショットとともに、夫の体型のために食事を制限しているともつづっている。
この投稿にファンからは「冷蔵庫整理でこのクオリティすごい」「愛情たっぷり」「ボリューム満点なのに健康的で美味しそう」「真似したいレシピがたくさん」などといった反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
