ミセス若井滉斗、NHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」新生徒役に決定「基礎からしっかり学び、さらにハングルの世界を広げていきたいです！」
【モデルプレス＝2026/03/05】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が、この春より「ハングルッ！ナビ」（NHK Eテレ／毎週木曜よる11時〜）に出演することが決定した。
【写真】ミセス若井「ギャップえぐい」幼少期公開
2026年春より「ハングルッ！ナビ」（NHK Eテレ／毎週木曜よる11時〜）に若井、「中国語！ナビ」（NHK Eテレ／毎週水曜よる11時〜）に女優の剛力彩芽が新たな生徒役として加入。さらに、お笑いタレント・サンシャイン池崎が出演するラジオ番組「小学生の基礎英語」（NHK FM）が、この春「小学生の基礎英語 on TV」（NHK Eテレ／毎週木曜あさ9時50分〜）として新たにテレビのレギュラー番組化が決定した。（modelpress編集部）
今回、「ハングルッ！ナビ」に出演させていただけることを、大変光栄に、そして嬉しく思っております。僕自身、ハングルを通して言語を学ぶ楽しさや奥深さ、そして一つ一つ積み重ねていくことの大切さを身をもって知ることができました。みなさんにも番組を通して、その魅力を一緒に体感していただけたら嬉しいです。学んでいく中で、まだまだ分からない部分や曖昧なところもたくさんあるので、基礎からしっかり学び、さらにハングルの世界を広げていきたいです！「ハングルッ！ナビ」で楽しくハングルを学びましょう！
◆若井滉斗＆剛力彩芽、語学番組新生徒役に決定
◆若井滉斗コメント
