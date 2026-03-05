元乃木坂46若月佑美、ヒョウ柄ミニスカコーデにファン熱狂「破壊力すごい」「照れた表情が最高」
【モデルプレス＝2026/03/05】元乃木坂46で女優の若月佑美が3月4日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】31歳元乃木坂「破壊力すごい」ヒョウ柄ミニスカで美脚スラリ
若月は「FC会員限定の若月佑美15th記念イベント沢山の応募ありがとうございます！感謝！」とつづり、ファンへの感謝を投稿。「現場の皆様に好評で嬉しかったY2K？このままがいいよとまで言われたのでこれからはこっち路線で行こうかな。笑」「可愛いメイクとスタイリングありがとうございました」とも記し、リムレスメガネを着け、黒のジャケットとヒョウ柄のミニスカートのコーディネートからスラリとした脚が際立っている。
この投稿にファンからは「可愛すぎる！」「ビジュ最高すぎる」「照れた表情が最高」「破壊力すごい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆若月佑美、ヒョウ柄ミニスカコーデ披露
◆若月佑美のミニスカコーデに反響
