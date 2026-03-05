野々村友紀子、19歳長女顔出し2ショットが話題「お母様とそっくり」「姉妹みたい」
【モデルプレス＝2026/03/05】放送作家の野々村友紀子が3月4日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。
野々村は、雑誌「STORY」（光文社）4月号に親子で掲載されていることを報告。「長女・一花 ＠ich＿flower6212 との素敵な写真」とつづり、カメラマンの須藤敬一氏が撮影した誌面カットを公開した。長女と頬を寄せ合った密着ショットとなっている。
この投稿には「美人親子」「お母様とそっくり」「幸せがいっぱいなのが伝わってくる」「姉妹みたい」などといった反響が寄せられている。
野々村は、2002年6月に川谷と結婚。2006年6月に長女、2007年7月に次女の出産を報告している。（modelpress編集部）
