【ハーゲンダッツ×サンマルクカフェ】いちごを使った贅沢な4商品が登場　ハーゲンダッツとのタイアップ「ICHIGO FES」

サンマルクカフェは、3月10日から4月23日まで、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを使用した商品を含む、期間限定メニュー4商品を展開する「ICHIGO FES」を開催する。

〈昨年好評のタイアップ第2弾「ICHIGO FES」〉

「ICHIGO FES」は、いちごをふんだんに使用した見た目も味わいも華やかな商品を展開するフェア。昨年好評を博したハーゲンダッツとのタイアップ第2弾となるスムージーやパフェも注目となっている。

いちごづくしのプレミアムなチョコクロに加え、ハーゲンダッツの濃厚なストロベリーアイスクリームを贅沢に使用したデザートなどをラインアップする。

【画像を見る】いちごチョコクロ、ハーゲンダッツパフェ… 「ICHIGO FES」のラインアップを画像で見る

〈メニューラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆プレミアム ICHIGO チョコクロ 390円

いちご風味のクロワッサン生地を使用。中にはいちご顆粒入りチョコレートと、酸味と甘みのバランスを極めた特製いちごクリームを包み込んだ。仕上げにドライいちごをトッピングし、ピンク色の生地と鮮やかな赤色のコントラストが特徴の一品。

※プレミアムBOX(5個入)は1,750円

◆プレミアム ICHIGO ロイヤルミルクティー 650円

人気のロイヤルミルクティーに、果肉たっぷりのいちごソースとコンデンスミルクを合わせた一杯。。混ぜ合わせることでコクのあるミルクの甘さと茶葉の香りが調和し、チョコクロとのペアリングも楽しめる。Mサイズのみ。

◆ICHIGO ミルクスムージー with ハーゲンダッツ 720円

果肉感たっぷりのいちごソースとミルクのスムージーに、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームをトッピング。飲み進めるにつれてアイスクリームが混ざり合い、さらに濃厚な味わいへと変化する。Mサイズのみ。

◆ICHIGO ミルフィーユパフェ with ハーゲンダッツ 890円

サクサクのオリジナルシュガーパイと濃厚なカスタード、フレッシュないちごを重ね、ミルフィーユのような層を表現。トップにはハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを2段重ねにしている。

〈販売概要〉

販売店舗:サンマルクカフェ店舗(一部店舗を除く)

販売期間:2026年3月10日〜2026年4月23日(予告なく終了の可能性あり)

※店舗により価格が異なる場合あり。