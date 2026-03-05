¼«Í³¡¢ÌÀ¤ë¤¤¡¢µ¬³Ê³°!? ¼±¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡¢MLB¤ÎÌÌÇò¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡É¤¬¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡© MLBÀìÌç»ï¡ØSLUGGER¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Îµ×ÊÝÅÄ»ÔÏº¤µ¤ó¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÚÀîºÌ»Ò¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹µ×ÊÝÅÄ»ÔÏº
MLBÀìÌç»ï¡ØSLUGGER¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡£ABEMA¡¢SPOTV NOW¤Ç»î¹ç²òÀâ¤âÌ³¤á¤ë¡£Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ÐÎò¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤¡£¿ä¤·¥Á¡¼¥à¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡£
¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Êµå¾ì¡Ë¤Î¼ÇÀ¸¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¡ØNumber¡Ù¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦ÆüËÜ¸ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÃ´¤¦¡£NYºß½»
¥Ý¥¤¥ó¥È1¡Ã MLB¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤º¤Ð¤ê¡Ä
À¤³¦½é¤Î¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿1871Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¡¢Ì¾Áª¼ê¤¿¤Á¡£¡ÈÄ¶¿Í¡É¤¬½¸·ë¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤È¤Ï¡©
ºòÇ¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤Î164km/h¤òÅê¤¸¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¤Þ¤µ¤ËÄ¶¿Í¡Ä¡£º£Ç¯¤Ï¹¹¿·¤Ê¤ë¤«?!¡¡¼Ì¿¿:AP/¥¢¥Õ¥í
¡Ö¼«Í³¡£ÌÀ¤ë¤¤¡£µ¬³Ê³°¡×¡Êµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¹¥¥×¥ì¡¼»þ¤Ë¸«¤»¤ë¥Ò¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¡£»î¹çÃæ¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡£¡¡¼Ì¿¿:AP/¥¢¥Õ¥í
ÍÍ¡¹¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡£ÂÇ·â¡¦Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÉ÷ËÆ¤Þ¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¼«Í³¤Ç¡¢¡Ö²¶¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¤³¤ì¤À¡×¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¡£¤½¤³¤Ë¾¡ÇÔ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µå¾ì¤¬¡È¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢Å·Á³¼Ç¤Î¾å¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥á¥ê¥«Ìîµå¤Î¸¶ÅÀ¡£¤³¤Î³«Êü´¶¤ÈÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤àÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ÑµÒ¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Áª¼ê¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤Îµ¬ÌÏ¤âµ¬³Ê³°¡£30¤â¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁè¤¤¡¢¤¤¤Ä¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤·ã¤·¤¤À¸Â¸¶¥Áè¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·å³°¤ì¤Î³Û¤Î¤ª¶â¤¬Æ°¤¯¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥±¡¼¥ë¤Î°ã¤¤¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎÏ¤ÈÎÏ¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡×¡ÊµÚÀî¤µ¤ó¡Ë
Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾¡Éé¡¦Ì¾¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Â©¤ÎµÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿·õ¾¡Éé¤À¤«¤é¤³¤½¡£¡¡¼Ì¿¿:Imagn/¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¡£160km/hÄ¶¤ÎÂ®µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡¢¡ÖÎÏ¤ÈÎÏ¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡×¤ÏMLB¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤Þ¤¿¡¢¹ë²÷¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¬Ç¾Àï¤ä¶î¤±°ú¤¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£µ»¹ªÇÉÅê¼ê¤¬¥¥ì¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤äÀäÌ¯¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¡¢Ä¶°ìÎ®¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¾ìÌÌ¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°Ìî¼ê¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¶î¤±¾å¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤¶¤Þ¤ËÇØÌÌ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¡£¡Öº£¤Î¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊá¤Ã¤¿¤Î!?¡×¤È¡¢ÂÇ¤Ã¤¿Áª¼ê¤â»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È2¡Ã¡È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
³Ú¤·¤¤¤³¤ÈÂç¹¥¤¡ª ¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìîµå¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Ë¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤!? ¡Ö¡Ê¤¿¤È¤¨ÆüËÜ¤«¤é¤Ç¤â¡Ä¡Ë¤Þ¤¿¡¢µå¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤Ï¤³¤ì¤À¡ª
¡ ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª ¸ÄÀ¶¯¤á¤ÎµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°¦¤¬Ë½Áö¤·¤¬¤Á¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¡¡¼Ì¿¿:AP/¥¢¥Õ¥í
¡Ö¥Á¡¼¥à¸ø¼°¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²á·ã¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¤¤Æ¡¢µå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢1976Ç¯¤«¤é1996Ç¯¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò»Ø´ø¤·¤¿Ì¾Êª´ÆÆÄ¥È¥ß¡¼¡¦¥é¥½¡¼¥À¤Î¿Í·Á¤ò¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¤¤¤¸¤êÅÝ¤·¤ÆÄ©È¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥é¥½¡¼¥À´ÆÆÄ¤¬ËÜÅö¤ËÅÜ¤Ã¤ÆÍðÆ®¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿Îò»ËÅª¤ÊÌ¾¾ìÌÌ¡Ê¡©¡Ë¤¬¡Ä¡£¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÁ´¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î»î¹ç»þ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃ¡¤³ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¢ µåÃÄÆÈ¼«¤Î¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ç¡¼¡×¤¬¤¢¤ë¡ª
ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¡¡¼Ì¿¿:AP/¥¢¥Õ¥í
¡Ö¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢³ÆµåÃÄ¤¬¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ç¡¼¡£¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¡Ê¼ó¿¶¤ê¡Ë¿Í·Á¡¢T¥·¥ã¥Ä¤äË¹»Ò¤Ê¤É¡¢µå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó´ÑÀï¤·¤¿¿Í¤À¤±¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¡¢µå¾ì¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢LGBTQ¡Ü¤ÎÆü¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Ë¹»Ò¤ä¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¥Ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»ÅÍÍ¤Î¥¥Æ¥£¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êµå¾ì¤ËÍè¤Ê¤¤Êý¡¹¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊµÚÀî¤µ¤ó¡Ë
£ ¹ç´Ö¤Î¡ÈÄêÈÖ¡É¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ª
ÀäÌ¯¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿¸µÂçÅýÎÎ¤¿¤Á¤¬·ãÁö¡ª¡¡¼Ì¿¿:¥¢¥Õ¥í
¡Ö»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÄêÈÖ¤ÎÍ¾¶½¤¬Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¥ì¡¼¥¹¡£³Æµå¾ì¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¡ØÂçÅýÎÎ¥ì¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤¹¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¡¢¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡¢¥»¥ª¥É¥¢¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Î4¿Í¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤ÇÁö¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥Ç¥£¡Ê¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¡Ë¤À¤±Å¾¤ó¤À¤ê¡¢Ë¸³²¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢7Ç¯¶á¤¯Éé¤±Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢¤É¤Îµå¾ì¤Ç¤â¹Ô¤¦¤Î¤¬7²óÉ½½ªÎ»¸å¤Î¡Ø¥»¥Ö¥ó¥¹¡¦¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¡£¡Ø»ä¤òÌîµå¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡Ù¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤¤¡¢ÂÎ¤ò¤Û¤°¤¹½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Êµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¤ ³ÆÃÏ¤ÎÆÃÄ§¤¬ºÝÎ©¤Ä¡È¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡É
¡Ö¡Øµå¾ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÃíÌÜ¤ò¡£³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¡È¥Û¡¼¥à¡É¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµå¾ì¤´¤È¤ËÂ¤¤ê¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¡Ø¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë³°Ìî¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë³¤¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤ä¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ø¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Ê¤É¡¢´ÑÀï°Ê³°¤Î³Ú¤·¤ß¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊµÚÀî¤µ¤ó¡Ë¡£¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Î¡Ø¥ê¥°¥ì¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ï¥Ç¥¤¥²¡¼¥à¤¬»÷¹ç¤¦¡È¥¢¥á¥ê¥«Ìîµå¤Î¸¶ÅÀ¡É¤Î¤è¤¦¤Êµå¾ì¡£¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤âÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¼êÆ°¼°¤¬¸½Ìò¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¼èºà¡¢Ê¸¡¦´ÖÌî²ÃºÚÂå
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.
anan 2485¹æ¡Ê2026Ç¯2·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê