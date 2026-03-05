「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」(WBC2026)は、日本、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイが争う1次ラウンド・Pool C(東京プール)が3月5日に開幕する。全試合を国内独占配信するNetflixでは、12時試合開始のオーストラリア対チャイニーズ・タイペイ、19時試合開始の韓国対チェコを配信する。配信は各試合開始10分前から。

日本代表・侍ジャパンの初戦は3月6日19時からのチャイニーズ・タイペイ戦。始球式にはNetflixで配信中の実写ドラマ「ONE PIECE」のキャストが登場する。Netflixの配信は18時開始。

また、ラジオではニッポン放送が「ショウアップナイタースペシャル」として日本戦を全試合実況生中継。初戦のチャイニーズ・タイペイ戦は18時30分から試合終了まで中継する。

2026年大会には20の国と地域が参加。1次ラウンドは5チームごとの4グループに分かれて総当たり戦で行なわれ、各グループの上位2チームがアメリカ・ヒューストンとマイアミで行なわれる準々決勝ラウンド(3月13日、14日)に進出する。

この準々決勝ラウンドを勝ち上がった4チームが決勝ラウンドに進出し、3月15日、16日の準決勝、17日の決勝に臨む。