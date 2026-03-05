『ハンター×ハンター』懐かしいキャラ！冨樫義博が描きネット歓喜「指のポーズがキュート」「泣きそう」
人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が4日、自身のXを更新。第422話の原稿の進捗状況をホワイトボードで落書きとともに伝えた。
【画像】指ポーズが可愛い！冨樫先生が描いた『H×H』ポンズ
定期的に原稿について報告しているが、今回はホワイトボードに「No422台詞と背景指定書作成完了」と説明。また、ホワイトボードには、人気キャラ・ポンズの笑顔の落書きも描かれている。
これにネット上では「進捗キターー ポンズちゃん カワイイ 再開いつかなー」「ポンズさん かわいい！指のポーズがキュートです」「ポンズ懐かしいな」「うわあああああ！(泣きそう)逢いたかったよ！」などと歓喜の声であふれている。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
