浅香唯、家族3人でディズニーへ 夫＆娘が“写り込んだ”記念ショット披露「楽しそうな仲良しファミリー」「可愛い写真」 娘の高校卒業＆大学進学を祝って家族時間を満喫
歌手でタレントの浅香唯（56）が3日、自身のインスタグラムを更新。家族で東京ディズニーランドに出かけたことを明かし、夫でドラマー・パーカッショニストの西川貴博、この春から大学生になる娘・ひまりさんが“写り込んだ”パークでの写真を披露した。
【写真】「楽しそうな仲良しファミリー」夫＆娘が“写り込んだ”記念ショット披露の浅香唯 ※母子2ショットは2枚目
浅香は「夢の国へ ひさしぶりのディズニーランドでしたっ」「かなりのご陽気ファミリーで楽しんできちゃいました!!」とつづり、複数枚の写真をアップ。
「サングラスに写りこんでしまった旦那と娘〜」と夫と娘がサングラスのレンズに反射した写真も紹介し、「ちなみに、西やんがかぶってる帽子は本人の趣味ではございません 防寒用で用意した娘の帽子をかぶってます（彼の名誉のためのご報告）あ、私もあくまでも防寒用です」とキャラクターのグッズをまとい楽しげな様子を伝えた。
今回の“家族ディズニー”は、娘の高校卒業と、大学の進学祝いを兼ねてのものだという。
なお、ディズニーランドは「娘が生まれて初めて地上に足をつけた」思い出深い場所だといい、「あれから18年か………いつまで一緒にこんな時間を過ごせるのだろうと思うと寂しさが心に溢れる私」と浅香。さらに、パークを歩く母子2ショットに触れ「シンデレラ城に向かって歩く娘と私の後ろ姿に漂う哀愁…」としみじみとした様子でつづっていた。
コメント欄には「ひーちゃんご卒業おめでとう」「楽しそうな仲良しファミリーですね」「可愛い写真」「家族3人の楽しそうな雰囲気が伝わってきて、心がぽっかぽかになったよ」「家族で夢の国は一生の思い出になりますね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
