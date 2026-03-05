ナイキ『エアマックス95』イエローグラデ発売に反響「30年越しに夢が叶った」「さよなら青春」「今回も縁がありませんでした」
ナイキは、きょう5日にNIKE『AIR MAX 95』（ナイキ エアマックス 95）オリジナルモデルのカラー“Neon”（通称イエローグラデ）を発売。ナイキ公式オンラインストアほか、さまざまなショップで販売されたが、SNSにはさまざまな反響があがっている。
【写真】NIKE『AIR MAX 95 OG』（写真は2020年モデル） の全貌
『AIR MAX 95』は、1995年に発売されたNIKEのスニーカー。独創的なデザインが人気となり、一時、数十万円で取引されるなど価格が高騰。また、履いている人から奪う「エアマックス狩り」が社会的な問題になるなど、ファッションに興味のない人も巻き込んだ一大ブームとなった。イエローグラデは、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。
今回の販売では、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、リトルキッズシューズの『ナイキ エア マックス '95』、ベビーシューズの『ナイキ リトル マックス '95』という5種類をラインアップ。販売についても、ナイキ公式オンラインストアのほか、アトモス、ABC-MART GRAND STAGEなど販路が拡大されていた。
きょう午前9時にナイキ公式オンラインストアで発売が開始されたほか、各種ショップでの抽選結果の発表に、SNSには“悲喜こもごも”さまざまな声が。
「青春の憧れイエローグラデをゲットできました」「て…定価で買えるだと…夢にまで見たイエローグラデ、ABCマートさんありがとうございます」「30年越しに夢が叶った」「今回の復刻も縁がありませんでした 運に見放されてる」「俺にもエアマックス95買わせてくれ」「爆量と聞いて楽観視していたのですが落選。。。噂を信じちゃいけないよって事ですねー」「抽選落ちました さよなら青春」「なんとか定価で買わせてもらえませんでしょうか。おっさん世代はもう30年も憧れてるんや」などさまざまな声があがっている。
