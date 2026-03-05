ミセス若井、NHK韓国語番組に“生徒役”出演へ レベルは「日常会話少しできる程度」夢も告白
Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）が、NHK Eテレの語学番組『ハングルッ！ナビ』に生徒役として出演することが決定。5日、都内で行われた「NHK2026年度の語学番組 出演者取材会」に登場し、意気込みを語った。
【写真】サンシャイン池崎の“ポーズ”を披露したミセス若井滉斗
もともと約5年ほど韓国語を学んでいたという。語学レベルは「日常会話を少しできる程度」とし、番組出演で「勉強していくうちに、ハングルの魅力に気づく部分もあった。たくさんの方にハングルの魅力を伝えていけたら」と語った。
韓国語の難しさについて「発音が難しい」と苦戦する部分もあるが、言葉の魅力は「言葉の抑揚で気持ちを…言葉を使い分けるというか。日本語とは違う魅力がある。カッコよさ、かわいさを備えている」とアピール。目標は「1人で韓国に行って、いろんな方とコミュニケーションを取りたい。まだ1人で行けたことはないので」と期待を込めた。
取材会には、俳優の剛力彩芽、お笑い芸人のサンシャイン池崎、NHKコンテンツ制作局の福井徹チーフディレクターも登場。剛力はNHK Eテレ『中国語！ナビ』（毎週水曜 後11：00）に生徒役として出演。池崎は、4月9日からのNHK Eテレ新番組『小学生の基礎英語 on TV』（毎週木曜 前9：50）に出演する。
