¡¡5Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ2300±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î5Ëü6000±ß¤ò²óÉü¤·¤¿¡£ÃæÅìÃÏ°è¤ÎÊ¶Áè¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó¸åÂà¤·¡¢Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤¬ÇÈµÚ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎµÞÍî¤ò¼õ¤±¤¿Çã¤¤Ìá¤·¤ÎÆ°¤¤â¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ1467±ß73Á¬¹â¤Î5Ëü5713±ß27Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï92.40¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3726.07¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÊóµ¡´Ø´Ø·¸¼Ô¤¬ÄäÀï¾ò·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤òÊÆÂ¦¤ËÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢º®Íð¼ýÂ«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¡£Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤¬Çã¤ï¤ì¡¢Á´ÌÌ¹â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÃæÅì¾ðÀª¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Ê§¿¡¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÂç¼ê¾Ú·ô¡Ë¤È·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï4Æü¤Þ¤ÇÂçÉý²¼Íî¤¬Â³¤¡¢2Æü¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤Ï4600±ßÄ¶¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£