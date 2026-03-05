【スコッツデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＡ、Ｂ、Ｄ組の各チームは４日、大リーグ球団との強化試合を行った。

米国はロッキーズと特別ルールで八回まで戦い、１４―４で大勝。ドミニカ共和国はタイガースと４―４で引き分けた。日本で５日開幕のＣ組を除く各組は、６日に開幕する。

パワー見せつける

米国代表の主砲に、待望の一発が飛び出した。主将を務めるジャッジ（ヤンキース）が代表ユニホームを着て初の本塁打を放った。

一回、内角のカットボールをとらえると、高く上がった打球は左中間スタンドの芝生席最上部に到達。飛距離４５３フィート（約１３８メートル）の特大アーチで、昨季ア・リーグ２位の５３本塁打を放ったパワーをファンに見せつけた。空気が乾燥して打球が飛びやすいアリゾナで試合をする機会は少ないため、「アリゾナは違うね」と笑った。

２大会ぶりの優勝を目指す代表チームが始動して３日目。強化試合２試合を終え、いずれも３番に入ったジャッジは計５打数３安打３打点をマークし、順調な仕上がりを見せた。「世界最高の野球選手たちがこの大会でプレーするのは、本当に楽しいし、特別な経験になる」。６日のブラジルとの初戦に向けて、準備は万端整った。（帯津智昭）

２番手でカーショー

昨季限りで引退したものの、現役復帰して米国代表に名を連ねたカーショー（元ドジャース）が、２番手で四回に登板した。実戦は昨年１０月２７日のワールドシリーズ第３戦以来で、先頭に右越えソロを浴びるなど、２／３回を投げて１安打２失点と振るわなかった。それでも、メジャー通算２２３勝を誇る３７歳の左腕は「正直、もう二度と野球のボールを投げることはないと思っていた。本当に楽しかった」と笑顔を見せた。