プロレスラー・ジャガー横田の夫で大学教授・医師の木下博勝氏が、芸能事務所「ＦＩＲＳＴ ＡＧＥＮＴ」に所属したことが５日、分かった。

今までは「公人・著名人」として、個人的に取材・番組への出演依頼を受けていたが、事務所に入ることでメディアへの露出増や講演会、ＣＭ出演、本の出版等、アクティブな動きを目指すことになった。木下氏は「今回、事務所に入ろうとしたのは息子の推薦なんです。もっとどんどん、メディアに出て欲しいという願いです」と語った。

「ＦＩＲＳＴ ＡＧＥＮＴ」は現在、１００人を超えるタレントが所属。浅野温子や池畑慎之介、マレーシアとの二重生活をスタートさせた優木まおみ、朝比奈彩、元乃木坂４６の松村沙友理などが在籍している。

木下氏は「『２・０』だと思っているんですよ。過去は過去で『未来』だけ見ようと！マイナーチェンジし、今に合うような医学などのお話を冷静に、端的に、分かりやすく解説していきたい」と意気込みを語った。

青春時代はハードコアパンクバンド「ＴＲＡＮＱＵＩＬＩＺＥＲ」（トランキライザー）のボーカルとして活動していたことも。また本業である医師のかたわら、２００９年４月には、４０歳の若さで鎌倉女子大学の教授に就任している。

「社会に出た時に困らないようにしてあげたいをモットーに週３回ペースで、教壇に立っています。論語を元に学生たちを教えています。ボクは４０歳でなったので‥。すごく長く教授をやっているんです。結構、自慢なんですけれど、教授をやってクリニックをやってという人は珍しいです。業績・学歴・人柄を見てもらうんですけど、ボクの場合は運良くなったんですよね」と笑顔で語っていた。