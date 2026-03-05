「幸せそうすぎんだろwww」佐久間大介、大御所とのツーショットを公開！ 「お父さんみたい」
Snow Manの佐久間大介さんは3月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。大御所タレントとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】佐久間大介＆大御所タレントのツーショット
ファンからは「恒例のさんまさんとのツーショット」「大御所通行手形来た！」「めっちゃほっこりする笑顔で最高」「パワーもらえる」「幸せそうすぎんだろwww」「もはや親子みたいに仲良し」「お父さんみたい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「もはや親子みたいに仲良し」佐久間さんは「ホンマでっか!?TVさんまさん今回もありがとうございました」とつづり、お笑いタレント・明石家さんまさんとのツーショットを投稿。2人とも笑みを浮かべて撮影しており、とても楽しそうです。さんまさんが佐久間さんの肩に手をかけていることからも、仲の良さがうかがえます。
「いつご飯行きますか！！？？？」2025年8月6日にも「さんまさん！ ありがとうございました いつご飯行きますか！！？？？」とつづり、さんまさんとのツーショットを投稿していた佐久間さん。ダブルピースで満面の笑みを浮かべる佐久間さんと、佐久間さんの肩に両手を置くさんまさんのすてきな1枚です。今後の投稿にも期待したいですね。
