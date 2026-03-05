国道17号「上武道路」前橋市内の2.6kmが4車線化！ 3月19日に開通へ

2026年3月2日に国土交通省高崎河川国道事務所は、国道17号「上武道路」の前橋市内の一部区間を2026年3月19日に4車線化して開通すると発表しました。

開通するのは前橋市上細井町から川端町までの延長2.6kmです。

【画像】便利！ 「ここが4車線で開通する区間」です。画像で見る！（9枚）

暫定2車線からの拡幅により、渋滞緩和や物流の円滑化が期待されています。

群馬県と埼玉県を結ぶ広域幹線道路の走行環境が向上します。

国土交通省高崎河川国道事務所は、整備を進めている国道17号「上武道路」のうち、前橋市上細井町から前橋市川端町までの延長2.6km区間について、2026年（令和8年）3月19日（木）の12時に4車線で開通すると発表しました。

同区間はこれまで暫定2車線で運用されていましたが、今回の4車線化により円滑な交通流の確保が見込まれます。

上武道路は、埼玉県熊谷市西別府から群馬県前橋市田口町に至る延長40.5kmのバイパス道路です。

高規格道路である「熊谷渋川連絡道路」の一部を構成しており、設計速度は80km／hに設定されています。

すでに対象の40.5km全線が開通しており、段階的に4車線化の工事が進められてきました。

今回4車線化が完了するのは、前橋市上細井町から川端町までの延長2.6kmの区間です。

これにより、車線数が片側1車線から2車線（往復4車線）へと拡幅されます。

今回の4車線開通により、該当区間における交通のボトルネックが解消され、慢性的な渋滞の緩和が期待されています。

また、関東圏の都市交流を支える大規模バイパスとして、物流の円滑化にも寄与することが見込まれます。

上武道路全体では、今回の開通区間を含めて順次4車線化が進んでおり、道路ネットワークの強化が図られています。

※ ※ ※

開通に先立ち、2026年3月8日（日）の10時から15時30分まで、道の駅「まえばし赤城」にて上武道路を紹介するパネル展が開催されます。

このイベントは、上武道路の整備効果を幅広く周知することを目的として企画されたものです。

会場は同道の駅内のトイレ付近に設けられる予定です。なお、荒天時などの開催可否については、高崎河川国道事務所の公式Xにて告知されます。