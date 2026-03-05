トヨタ新型「ちいさなSUV“ミニバン”」!?

トヨタのインドネシア法人は2026年2月5日、インドネシア国際モーターショー（IIMS）に出展し、MPV（マルチパーパスビークル＝多目的車）「ヴェロズ ハイブリッドEV」を公開しました。インドネシア市場における電動化戦略の一環として投入される新たなハイブリッド車（HEV）です。

ヴェロズは、アセアン地域を主戦場とする3列シートMPVです。SUVとミニバンを融合させたクロスオーバースタイルで、ボディサイズは全長4475mm×全幅1750mm×全高1700mm、ホイールベース2750mm。最低地上高は205mmとスズキ「ジムニー」並に高めで、路面状況の変化が大きい地域でも扱いやすい設計となっています。

リアドアはヒンジ式を採用し、シート配置は2-3-2の7人乗り。ファミリーユースを中心に日常の買い物からレジャーまで幅広いシーンで活躍します。

パワートレインは、これまで1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンが搭載されていましたが、今回ショーで公開されたのは、そのハイブリッド化モデルです。

1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンに電気モーターを組み合わせたシステム最高出力は111馬力を発生します。トランスミッションはCVT、駆動方式はFWDです。

ハイブリッド化に伴うデザイン変更は最小限にとどめられています。エクステリアではバックドアにHEVエンブレムが装着され、インテリアではブラック基調にブルーのアクセントカラーがあしらわれています。

装備の違いによるグレードはスタンダードの「V」、装備を充実させた「Q」、そしてカスタムモデルの「Qモデリスタ」を設定。ショーで公開されていたのはQモデリスタで、専用エアロパーツやホイールアーチプロテクターなどによって、より人目を引くスタイルに仕上げられています。

ボディカラーはモノトーンがブラック、ホワイト、シルバー、レッドの4色。ホワイト、シルバー、レッドにはキャビン部（各ピラーとルーフパネル）をブラックにしたツートーンも設定されます。

価格は3億800万ルピア（約285万円）からとなっています。なお、純ガソリン車は廃止となり、HEVに一本化されました。

今回のショーでは、ヴェロズハイブリッドEVのほか、ヤリスクロス ハイブリッドEV、アルファード ハイブリッドEVも公開されました。新型HEVを一挙に提示することで、トヨタの電動化イメージをいっそう鮮明に打ち出す構えです。