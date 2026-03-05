ミスド「桜もちっとドーナツ」3．11登場！ いちごの“ホイップ”“あん”“チョコ”が楽しめる4種を展開
「ミスタードーナツ」は、3月11日（水）から、春の風物詩「桜もちっとドーナツ」を、全国の店舗で発売する。
【写真】食べ比べしたい！ 「桜もちっとドーナツ」4種の金額など詳細
■生地のおいしさアップ！
春の定番商品「桜もちっとドーナツ」は、“桜もち”をイメージした、桜風味のもちっとした食感の生地と桜のお花の形をイメージしたかわいらしい見た目が特徴のドーナツ。今年はもちっと食感はそのままに、ふんわり感がアップした生地に改良されて展開される。
ラインナップは、「春の桜にいちごが咲いた」をテーマに、ホイップ、あん、チョコなどにいちごを使用したドーナツ全4種を用意。
「桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風」は、ホイップを絞り、ストロベリーチョコをコーティングした桜風味の生地に、シュガーをまぶして仕上げた味も見た目もまるでホイップクリーム大福のような一品だ。
また、ホワイトチョコにいちご顆粒をトッピングした「桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード」は、いちごみるくあんとカスタードクリームをサンドした見た目も華やかなドーナツ。
その他、ストロベリーチョコといちご顆粒を重ねたドーナツに、いちごみるくあんをパッと花が咲くように絞った「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」、生地の優しい甘さといちご風味グレーズの甘酸っぱい味わいが楽しめる「桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風」も用意。
いずれも桜の妖精が隠れた春の訪れを感じるスリーブに包まれて店頭に並ぶ。
