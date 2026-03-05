細川たかし、白菜に身を包むアクスタが話題「ご本人がOK出したという事ですよね？w」
細川たかしの新作グッズ「アクリルスタンドVol7 〜リアル白菜たかし〜」が話題を呼んでいる。
【写真】ほしい…！細川たかしが白菜に身を包んだアクスタ
新グッズは“白菜”に身を包んだ細川をアクリルスタンドにしたもの。細川が着用している衣装がネット上で「白菜に似ている」と話題になったことを受けて制作されたもので、公式も「ファンの皆様のご要望を受け、第一弾アクリルスタンドをリアル白菜たかしにしてみました！」と元気にアナウンスしている。
台座も“土”のデザインとなっており、台座に立てることで「土から生えてる白菜たかし」が完成。ネット上も「これご本人がOK出したという事ですよね？w」「いよいよ公式でも白菜に」と盛り上がりを見せている。
同グッズは、公式オンラインストア『細川一門オフィシャルショップ』にて4月1日午後11時59分までの期間限定となる。価格は1000円。
