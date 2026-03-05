菊池桃子、一年中悩まされている“症状”を告白「20歳からずっと…」
歌手・俳優の菊池桃子（57）が4日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか！？TV』（毎週水曜 後9：00）に出演。一年中悩まされている症状について語った。
【写真】「幸せな笑顔」「旦那様とても穏やかで優しさが伝わってきますね」夫との“顔出し”2ショット披露の菊池桃子
番組はこの日「日本人の2人に1人が花粉症!?花粉症最新研究を発表！」と題して放送、専門家らが花粉症の症状を抑える食べ物や鼻づまり・目のかゆみを抑えるツボを伝授したほか、花粉症の最新研究を解説した。
ゲスト出演した菊池は冒頭、「私は一年中花粉症です」と明かし、スタジオメンバーを驚かせ、「人生の3分の2…花粉症やらせていただいております」とちゃめっ気たっぷりに語った。
また専門家が、70代、80代になると花粉を過剰に排除しようとする免疫が落ちていくことで、花粉への反応弱くなると解説。この話を聞いた菊池は「年を取るって憂うつなことが多いじゃないですか。それだけを楽しみにしています。20歳からずっと花粉症をやっていると、年取るのも悪くないなって」と語った。
菊池は1995年5月にプロゴルファーの西川哲と結婚し、一男一女をもうけるも、12年1月に離婚。19年11月、当時経済産業省で経済産業政策局長を務めていた新原浩朗氏と再婚した。
