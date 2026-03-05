江口洋介、スタッフの予告に反響＆“カフェでリラックス”撮影後のオフショット公開「カッコ良いなぁ」「楽しみ」
俳優・江口洋介（58）のスタッフが4日、公式インスタグラムを更新。撮影後にカフェでリラックスする“プライベート感満載”のオフショットを公開した。
【写真】「横顔が素敵すぎる…」スタッフが公開した、撮影後“カフェでリラックス”する江口洋介
投稿では「今日は撮影が早く終わり、Cafeでrelax」「もうすぐ春 寒暖差にお気を付けて」とつづり、カフェでくつろぐ江口の写真を公開。「スタッフが頼んだパンケーキを見て、すごい大きさだね、と笑っているところを激写」と明かし、大きなパンケーキを前に笑顔を見せたり、コーヒーを手にしたりする姿が写っている。
続けて「江口さんにも手伝っていただき、無事に完食いたしました」とコメント。撮影が始まったことにも触れ、「みなさまに告知できる日が待ち遠しいです」と伝えていた。
コメント欄には「カッコ良いなぁ」「優しい笑顔がステキです」「パンケーキ美味しそう」「発表を楽しみにしています」「横顔が素敵すぎる……」などの声が寄せられている。
