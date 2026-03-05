【わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー】 3月6日より期間限定発売 価格：250円

ビーケージャパンホールディングスは、大人も楽しめる「わたくしの」 デザートシリーズから「わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー」を「バーガーキング」にて3月6日より期間限定で発売する。価格は250円。

「わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー」は、濃厚でほろ苦いリッチチョコクリームと甘酸っぱい特製ストロベリージャムを、ココアパウダーを配合したサクサクの特製パイ生地で包んだパイ。リッチチョコクリームにはカカオバター主体のチョコレートを使用しており、カカオ本来の風味となめらかな口どけを楽しめる。さらに、熟した濃厚ないちごを使用したストロベリージャムも一緒に味わえる。

【注意事項】

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※店舗により販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では「わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー」を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町 1 -1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙 12840 -1 ）

バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町 32 京都競馬場 1F フードコート）

