バーガーキング、「わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー」を3月6日より期間限定新発売濃厚でほろ苦いリッチチョコクリームと甘酸っぱい特製ストロベリージャムの贅沢な味わい
【わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー】 3月6日より期間限定発売 価格：250円
【注意事項】
ビーケージャパンホールディングスは、大人も楽しめる「わたくしの」 デザートシリーズから「わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー」を「バーガーキング」にて3月6日より期間限定で発売する。価格は250円。
「わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー」は、濃厚でほろ苦いリッチチョコクリームと甘酸っぱい特製ストロベリージャムを、ココアパウダーを配合したサクサクの特製パイ生地で包んだパイ。リッチチョコクリームにはカカオバター主体のチョコレートを使用しており、カカオ本来の風味となめらかな口どけを楽しめる。さらに、熟した濃厚ないちごを使用したストロベリージャムも一緒に味わえる。
【注意事項】
