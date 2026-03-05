この先3月6日(金)〜3月18日(水)の期間は、6日(金)は九州から東北で雨が降り、7日(土)から8日(日)頃は東北や北海道では荒れた天気となるでしょう。九州から関東では8日(日)以降は晴れる日が多くなりそうです。スギ花粉がピークを迎えており、花粉症の方は万全の対策が必要です。

7日(土)〜8日(日)は東北・北海道で荒天

6日(金)から7日(土)は低気圧が発達しながら北日本付近を進み、前線が本州付近を通過するでしょう。6日(金)は九州から東北で、ザッと雨が降りそうです。7日(土)は東北の日本海側や北海道で雪や雨が降るでしょう。東北や北海道では、8日(日)にかけて風が強まり、荒れた天気となりそうです。暴風となる恐れもあり、交通障害に警戒が必要です。





九州から関東では8日(日)以降はおおむね晴れるでしょう。寒気が次第に流れ込み、7日(土)は福岡で10℃と冬の寒さになりそうです。寒気の流れ込みが遅い東京都心は7日(土)は18℃と4月並みの暖かさですが、8日(日)は14℃、9日(月)は12℃とヒンヤリするでしょう。日々の寒暖差が大きくなりますので、服装で上手に調節してください。広くスギ花粉の飛散がピークを迎えており、晴れる日には大量飛散となりそうです。マスクやメガネなど万全の対策が必要です。

3月13日(金)〜18日(水) 晴れる日が多い

3月13日(金)〜18日(水)の2週目は、北海道は雲が広がりやすいでしょう。東北から九州では晴れる日が多い見込みです。



最高気温は関東から九州では15℃前後で、春らしい陽気の日が多いでしょう。スギ花粉のピークが続きますので、引き続き対策が必要です。