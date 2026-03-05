ドル買い・円買い 原油再び上昇 原油流出事故にイラン「生物兵器」警告 ドル買い・円買い 原油再び上昇 原油流出事故にイラン「生物兵器」警告

ドル買い・円買い 原油再び上昇 原油流出事故にイラン「生物兵器」警告



再び有事のドル買い、円も上昇している。ドル円は156.80円付近。時間外で米株が急反落しダウは140ドル安。原油は再び1ドル＝77ドル台に乗せている。安全資産の金も上昇。



英国海事貿易機関（UKMTO）によると、クウェート沖でタンカーが大規模な爆発に巻き込まれ、原油流出事故が発生したという。



きのうは米イラン衝突が収束に向かうと淡い期待が広がっていたが、イランのラリジャニ氏はいかなる分離主義的行動にも容赦しないと表明。イランはホルムズ海峡再開なら「生物兵器」を発射すると警告したほか、イランの対米攻撃は今後数日間で激化・拡大するとの報道も伝わっている。また、北朝鮮がイラン支援のため軍隊と核物資の派遣を準備しているとも報じられている。





東京時間11:13現在

ダウ平均先物MAR 26月限 48662.00（-134.00 -0.27%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6864.00（-12.00 -0.17%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25075.00（-53.25 -0.21%）



ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝77.00（+2.34 +3.13%）

ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝5186.50（+51.80 +1.01%）

