BTS、「みんなに会いたかった」 “完全体”カムバックステージのトレーラーで、「Mikrokosmos」に乗せた切実な思い
7人組グループ・BTSは5日午前9時、公式SNSを通じて『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』のトレーラー映像とポスターを公開した。
【動画】「Mikrokosmos」に乗せ…切実な思いを語ったBTS
映像は、かつてのコンサート会場に響き渡る、ARMY（BTSファンの呼称）の熱い歓声から始まる。「Mikrokosmos」に乗せ、その歓声を聞いたメンバーたちは「みんなに会いたかった」と、ファンに向けた切実な思いを伝えている。
続いて、RMの「We promised our fans that we’d be back（必ず戻ると約束した）」というナレーションとともに、景福宮のシーンに変わる。メンバーたちは昼夜が交差する景福宮を背景に、圧倒的な存在感を放つ。また、映像には「THE WORLD’S BIGGEST BAND IS BACK（世界最高のボーイグループが帰ってくる）」「WITNESS THE HOMECOMING（目撃せよ）」というフレーズが登場し、カムバックへの期待を最高潮に引き上げる。メンバーは映像内で「メンバーそれぞれの進化を感じた」「僕たち7人ならこれからも共に歩んでいける」と語り、新たな旅路に向けた強い意志と期待を表した。映像とあわせて公開されたポスターには、光化門の前に立つ7人のシルエットが写し出され、注目を集める。
BTSは20日に5thアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日午後8時よりソウル・光化門広場一帯にてカムバックライブを開催する。2012年ロンドン五輪開会式や米スーパーボウルのハーフタイムショーなどを手がけた演出家、Hamish Hamiltonがメガホンを取り、グローバルイベントにふさわしいステージを披露する予定。なお、Netflixを通じて世界中でリアルタイムに視聴することができる。
同アルバムのタイトル曲「SWIM」は、人生の波の中で立ち止まることなく泳ぎ進む姿勢を歌っている。押し寄せる潮流を自分たちのペースで淡々と乗り越えていく意志を「人生への愛」として描き出している。作詞の全般をRMが手がけ、メッセージにはより一層説得力が加わっている。
