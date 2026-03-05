結婚式の写真を撮るなら、とことんこだわりたいですよね。しかし、思わぬかたちでフォトウェディングをすることになったという人も……。今回は、義母からサプライズをされた人のエピソードをご紹介します。

サプライズプレゼント？

「夫と結婚したときのこと。引っ越し代や家電代で結婚式を挙げる余裕がなかったので、またお金が貯まったら考えようという話をしていました。それはお互いの家族も了承してくれていたのですが……。

ある日、夫と一緒に義実家へ行くことに。ただ遊びに行くだけだと思っていたのですが、なぜか近所の古い写真館に連れて行かれ……。そこで義母から『お嫁ちゃんのために、サプライズでフォトウェディングを用意しました！』『今から撮影します！』と言われて唖然。

海外サイトで買ったペラペラの白いドレスを着せられ、適当なアップの髪型にされ（その場にいたメイクさんが年配の方だったので、私の要望が上手く伝わらず……）、なぜか義家族と夫と私で撮影することに。いや、私の実家の両親は……？

フォトウェディングをするなら、もっとダイエットしたりエステに行ったりしたかったし、ドレスだって自分の好きなものを選びたかった。そして私の両親とも写真を撮りたかった……。出来上がった写真を見たら、私の顔はむくみまくり。メイクだって普段用のものだし、髪型も全然似合ってない……。そんな写真が大きな額に入って義実家の居間に飾られていました……。

全然納得できないので、改めてちゃんと結婚式を挙げて撮影したいと言っても『せっかくフォトウェディングをプレゼントしてあげたのに』『お金がもったいないしもういいでしょ』と言われ……。夫も義両親の味方だし、これからこの家族とやっていける自信がありません……」（体験者：20代女性・アルバイト／回答時期：2026年1月）

▽ 一生に一度の写真なのだから、メイクもドレスも自分の好きなものにしたいと思うのは当然のこと。しかも、お嫁さんの両親不在のフォトウェディングって、一体どういうつもりなのでしょうか……。サプライズプレゼントといわれても、まったくうれしくありません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。