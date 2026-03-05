・マイクロ波化学は急反騰で４ケタ大台復帰、マイクロ波関連技術のニッチトップで思惑

・東証グロースが急伸、リスク回避ムード一服で内需小型株への選好姿勢強まる

・ＱＤレーザなどレーザー関連株に投資マネー集中、レーザーは防衛関連のコアテクノロジー分野

・日ギアはＳ高、対米投融資第２陣で原発建設が有力候補と伝わり関連株に思惑

・ＤｙＤｏが急反発、海外の成長と国内の収益改善で２７年１月期は営業利益２．５倍を予想

・バイセルが急反発、ライブコマース事業を展開する中国社と海外販売の拡大で基本合意

・セレスは４日ぶり急反発、ＩＯＴＸをコイントレードステークで取り扱い開始

・オーバルは急反発、中国子会社がコリオリ流量計の大口案件を受注

・三菱重が大幅反発、防衛関連の象徴株で米・イランの戦域拡大受け投資マネーが還流

・オンコリスが３日ぶり急反発、「ＯＢＰ－６０１」に関する研究開発支援の公表を材料視

・カナデビアが大幅反発、全固体電池事業をスズキに譲渡で譲渡益７４億円が発生

・キオクシア、アドテストなど半導体主力銘柄が軒並みカイ気配、米半導体株高が追い風に



