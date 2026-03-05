韓国を「ゴミの国」と言い放ったタイガース投手、WBC優勝候補の超豪華打線に無失点の好投

韓国を「ゴミの国」と言い放ったアメリカ人投手が、WBC優勝候補のドミニカ共和国の超豪華打線を相手に無失点の好投を披露した。

【写真】スミスの同僚は大谷に「故意死球」発言投手

ドミニカ共和国は3月5日（日本時間）にデトロイト・タイガースと強化試合を行い、4-4で引き分けた。タイガースではバーチ・スミスが先発登板し、1.2回を投げて1被安打、1奪三振の無失点を記録した。

1回裏、先頭打者のフェルナンド・タティス・ジュニア（サンディエゴ・パドレス）を5球目、時速96.1マイル（154.7km）のストレートで空振り三振に仕留めたスミスは、ケテル・マルテ（アリゾナ・ダイヤモンドバックス）もカットボールで二ゴロに打ち取った。フアン・ソト（ニューヨーク・メッツ）も95.2マイル（153.2km）のストレートで一ゴロに処理し、三者凡退で初回を切り抜けた。

タイガース1点リードした2回、スミスは先頭打者のヴラディミール・ゲレーロ・ジュニア（トロント・ブルージェイズ）を一塁手のエラーで出塁させてしまう。それでも、続くマニー・マチャド（サンディエゴ・パドレス）の打球を二塁手ザック・マッキンストリーが好捕し、ダブルプレーへ繋げる援護を受ける。

ただ、フニオール・カミネロ（タンパベイ・レイズ）に三塁打を浴びた直後にスコット・エフロスと交代し、この日の登板を終えた。エフロスはフリオ・ロドリゲス（シアトル・マリナーズ）を空振り三振に打ち取り、失点なくイニングを締めくくった。

「バイバイ！ゴミの国」

スミスは2022年に埼玉西武ライオンズに在籍した後、短期間だが韓国でプレーした経験がある。2023年にハンファ・イーグルスと100万ドル（日本円＝約1億5679万円）で契約し、KBO参戦を果たした。

バーチ・スミス（写真提供＝OSEN）

当時は春季キャンプから高い評価を受け期待を高めたが、キウム・ヒーローズとのシーズン開幕戦で負傷。2.2回を投げて3被安打、1死球、2奪三振、2失点を記録したところで肩の痛みを訴え、自主降板した。結局、この日がスミスのKBO最後の登板となり退団。開幕から1カ月もたたずにハンファを去ることになった。

ハンファ退団時にはファンとのトラブルもあった。当時、早期退団に失望したハンファファンからSNSで「good bye injury prone man（さよなら、ガラスの男）」というメッセージを受け取ると、これに「Bye bye！Have fun in your garbage country（バイバイ！ゴミの国で楽しんで）」と返信し物議を醸したのだ。こうした後味の悪い別れもあり、スミスは今も「KBO史上最悪の外国人選手」として韓国プロ野球ファンの間で語り継がれている。

ハンファを去ったスミスは、2024年にマイアミ・マーリンズとボルチモア・オリオールズでプレーし、メジャーリーグで50試合（56.1回）に登板して4勝1敗4ホールド、防御率4.95を記録した。昨季はピッツバーグ・パイレーツとマイナー契約を結んだがメジャーで1試合もプレーできず、傘下マイナーAAAとAで通算20試合（21.1回）を投げて2勝3ホールド、防御率6.75を記録した。

今季、デトロイト・タイガースとマイナー契約を結んだスミスは、オープン戦で3試合（3回）に登板し防御率6.00を記録した。芳しくない成績だが、今月1日のレイズ戦で1回2奪三振、無失点のパーフェクトピッチングを披露。そして今回、WBC屈指とされるドミニカ共和国の強打線を相手に無失点のピッチングを成し遂げた。

（記事提供＝OSEN）