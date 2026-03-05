Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramを更新。イタリア・ミラノを散歩する姿を公開し、注目を集めている。

■渡辺翔太がミラノでの“お散歩ショット”公開

渡辺は「お散歩」というコメントを添え、ミラノの街並みを背景にした写真を公開。運河沿いの橋の上に立つ姿や、石畳の路地を歩く後ろ姿など、自然体の姿を見せている。

渡辺は明るめカラーのヘアに、落ち着いたオリーブカラーのセットアップとカーキのシャツを合わせたシックな装い。橋の上では手に大きめのトートバッグを持ち、うつむき加減のポーズでたたずむ姿が印象的なカットとなっている。

今回ミラノを訪れたのは、自身がブランドアンバサダーを務める「TOD’S（トッズ）」の『2026-27年秋冬 ウィメンズファッションショー』に出席するため。投稿で着用しているジャケットやバッグも同ブランドのアイテムで、洗練されたファッションにも注目が集まっている。

ミラノの街並みに溶け込むスタイリッシュな“お散歩ショット”に、ファンからは「かっこいい」「遭遇したい」「おしゃれ」「後ろ姿までイケメンで罪」「スタイル良すぎ」「脚長」「ミラノに溶け込んでる」といった声が寄せられている。

■渡辺翔太がミラノで披露したTOD’Sルック

Snow Man

