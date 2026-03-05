5日前引けの日経平均株価は4日ぶり反発。前日比1467.73円（2.71％）高の5万5713.27円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1510、値下がりは68、変わらずは12と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を286.12円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が162.05円、東エレク <8035>が161.45円、ファストリ <9983>が101.08円、ＴＤＫ <6762>が54.15円と続いた。



マイナス寄与度は4.35円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、任天堂 <7974>が2.74円、ネクソン <3659>が2.61円、協和キリン <4151>が2.44円、大和ハウス <1925>が1.64円と並んだ。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は銀行で、以下、保険、鉱業、卸売、証券・商品、非鉄金属と続いた。



株探ニュース

