5日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1436、値下がり銘柄数73と、値上がりが優勢だった。



個別ではＴＶＥ<6466>、岡野バルブ製造<6492>がストップ高。クオンタムソリューションズ<2338>、ＭＥＲＦ<3168>、ＪＭＡＣＳ<5817>、日本ギア工業<6356>、シキノハイテック<6614>は一時ストップ高と値を飛ばした。大成温調<1904>、Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、ヒビノ<2469>、日本マクドナルドホールディングス<2702>、大戸屋ホールディングス<2705>など32銘柄は昨年来高値を更新。メタプラネット<3350>、助川電気工業<7711>、リバーエレテック<6666>、精工技研<6834>、木村化工機<6378>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｆａｂｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ<220A>、ＣＡＰＩＴＡ<7462>、ダイケン<5900>、光陽社<7946>、京極運輸商事<9073>は値下がり率上位に売られた。



