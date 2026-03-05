5日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比31.9％減の3633億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同31.2％減の2694億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> 、グローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ <2253> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国 <2515> 、グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> が新高値。東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が10.56％高、ＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> が7.35％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> が7.09％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> が6.48％高、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> が6.31％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は9.83％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は6.78％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は5.14％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は4.07％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1467円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1439億4000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1616億1000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が304億3500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が269億9800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が162億9400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が113億7800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が109億5600万円の売買代金となった。



