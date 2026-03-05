5日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数560、値下がり銘柄数26と、値上がりが優勢だった。



個別ではグリーンモンスター<157A>、メドレックス<4586>、オキサイド<6521>がストップ高。オンコリスバイオファーマ<4588>は一時ストップ高と値を飛ばした。シェアリングテクノロジー<3989>、Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379>、ＱＤレーザ<6613>、アイ・パートナーズフィナンシャル<7345>、ＭＴＧ<7806>など6銘柄は昨年来高値を更新。アライドアーキテクツ<6081>、パワーエックス<485A>、アクアライン<6173>、ジェリービーンズグループ<3070>、セレンディップ・ホールディングス<7318>は値上がり率上位に買われた。



一方、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ安。Ｇｌｏｂｅｅ<5575>は昨年来安値を更新。Ｗｅｌｂｙ<4438>、ファーストアカウンティング<5588>、ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド<9257>、ベガコーポレーション<3542>、フューチャーリンクネットワーク<9241>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

