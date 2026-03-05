ETF売買代金ランキング＝5日前引け
5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 143940 -33.2 51910
２. <1321> 野村日経平均 30435 -21.3 57830
３. <1357> 日経Ｄインバ 26998 -37.6 4614
４. <1360> 日経ベア２ 16294 -23.4 113.4
５. <1579> 日経ブル２ 11378 -40.6 559.0
６. <1458> 楽天Ｗブル 10956 -50.9 61710
７. <1306> 野村東証指数 8783 -47.4 3911
８. <1615> 野村東証銀行 8199 203.8 599.6
９. <1329> ｉＳ日経 7381 53.4 5756
10. <1540> 純金信託 6236 -68.0 24645
11. <2644> ＧＸ半導日株 5085 0.0 3243
12. <1320> ｉＦ日経年１ 4701 -22.4 57650
13. <1330> 上場日経平均 4414 -8.5 57920
14. <1568> ＴＰＸブル 4327 -44.4 841.5
15. <1671> ＷＴＩ原油 4255 -17.2 3973
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 3945 -10.9 381.9
17. <1489> 日経高配５０ 3791 -41.0 3188
18. <1542> 純銀信託 3725 -51.4 38420
19. <1346> ＭＸ２２５ 3147 56.7 57540
20. <200A> 野村日半導 2356 3.7 3178
21. <1459> 楽天Ｗベア 2076 -46.0 186
22. <1308> 上場東証指数 1983 1.5 3864
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1893 -39.0 79580
24. <2036> 金先物Ｗブル 1869 -52.7 247950
25. <1356> ＴＰＸベア２ 1547 -10.7 139.8
26. <1655> ｉＳ米国株 1545 -39.9 773.5
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1340 32.7 56650
28. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1213 36.6 116
29. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1187 -63.3 64960
30. <2038> 原油先Ｗブル 1173 -16.7 1993
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1157 -34.2 2152.5
32. <1358> 上場日経２倍 1113 -34.9 98470
33. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1096 -67.1 3952
34. <314A> ｉＳゴールド 1003 -63.7 385.1
35. <1326> ＳＰＤＲ 987 -58.9 74650
36. <513A> ＧＸ防衛日株 987 -37.3 950
37. <1328> 野村金連動 869 -35.1 19280
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 830 -41.9 603.6
39. <1571> 日経インバ 788 -51.4 373
40. <2624> ｉＦ日経年４ 766 105.4 5597
41. <1580> 日経ベア 703 -12.3 988.4
42. <2516> 東証グロース 657 14.9 590.8
43. <1545> 野村ナスＨ無 630 2.3 39670
44. <1348> ＭＸトピクス 611 -54.2 3862
45. <2033> コスピブル 576 81.1 56770
46. <1699> 野村原油 546 -25.8 489.5
47. <1577> 野村高配７０ 530 -48.8 54500
48. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 521 -40.9 10960
49. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 515 16.0 1094
50. <435A> ｉＦ日本配当 481 -29.6 2367
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
