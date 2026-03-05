　5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　143940　　 -33.2　　　 51910
２. <1321> 野村日経平均　　 30435　　 -21.3　　　 57830
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 26998　　 -37.6　　　　4614
４. <1360> 日経ベア２　　　 16294　　 -23.4　　　 113.4
５. <1579> 日経ブル２　　　 11378　　 -40.6　　　 559.0
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10956　　 -50.9　　　 61710
７. <1306> 野村東証指数　　　8783　　 -47.4　　　　3911
８. <1615> 野村東証銀行　　　8199　　 203.8　　　 599.6
９. <1329> ｉＳ日経　　　　　7381　　　53.4　　　　5756
10. <1540> 純金信託　　　　　6236　　 -68.0　　　 24645
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　5085　　　 0.0　　　　3243
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　4701　　 -22.4　　　 57650
13. <1330> 上場日経平均　　　4414　　　-8.5　　　 57920
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　4327　　 -44.4　　　 841.5
15. <1671> ＷＴＩ原油　　　　4255　　 -17.2　　　　3973
16. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3945　　 -10.9　　　 381.9
17. <1489> 日経高配５０　　　3791　　 -41.0　　　　3188
18. <1542> 純銀信託　　　　　3725　　 -51.4　　　 38420
19. <1346> ＭＸ２２５　　　　3147　　　56.7　　　 57540
20. <200A> 野村日半導　　　　2356　　　 3.7　　　　3178
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2076　　 -46.0　　　　 186
22. <1308> 上場東証指数　　　1983　　　 1.5　　　　3864
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1893　　 -39.0　　　 79580
24. <2036> 金先物Ｗブル　　　1869　　 -52.7　　　247950
25. <1356> ＴＰＸベア２　　　1547　　 -10.7　　　 139.8
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　1545　　 -39.9　　　 773.5
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1340　　　32.7　　　 56650
28. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1213　　　36.6　　　　 116
29. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1187　　 -63.3　　　 64960
30. <2038> 原油先Ｗブル　　　1173　　 -16.7　　　　1993
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1157　　 -34.2　　　2152.5
32. <1358> 上場日経２倍　　　1113　　 -34.9　　　 98470
33. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1096　　 -67.1　　　　3952
34. <314A> ｉＳゴールド　　　1003　　 -63.7　　　 385.1
35. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 987　　 -58.9　　　 74650
36. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 987　　 -37.3　　　　 950
37. <1328> 野村金連動　　　　 869　　 -35.1　　　 19280
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 830　　 -41.9　　　 603.6
39. <1571> 日経インバ　　　　 788　　 -51.4　　　　 373
40. <2624> ｉＦ日経年４　　　 766　　 105.4　　　　5597
41. <1580> 日経ベア　　　　　 703　　 -12.3　　　 988.4
42. <2516> 東証グロース　　　 657　　　14.9　　　 590.8
43. <1545> 野村ナスＨ無　　　 630　　　 2.3　　　 39670
44. <1348> ＭＸトピクス　　　 611　　 -54.2　　　　3862
45. <2033> コスピブル　　　　 576　　　81.1　　　 56770
46. <1699> 野村原油　　　　　 546　　 -25.8　　　 489.5
47. <1577> 野村高配７０　　　 530　　 -48.8　　　 54500
48. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 521　　 -40.9　　　 10960
49. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 515　　　16.0　　　　1094
50. <435A> ｉＦ日本配当　　　 481　　 -29.6　　　　2367
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース