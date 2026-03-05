WBC開幕…東京ドームに押し寄せた台湾ファン

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日開幕し、東京ドームでは正午にオーストラリアと台湾の試合がプレーボール。平日の木曜日にもかかわらず開場と同時にスタンドには台湾のファンがなだれ込み、コンコースや売店は大混雑。日本なのに日本じゃない“異例の光景”が広がった。

台湾側の三塁スタンドには、ユニホームやTシャツなどの代表ウェアを着た台湾のファンが集結。内野に設けられた応援ステージには、試合開始の1時間近く前からチアガールと応援団長が登場。ブラスバンドの応援に合わせて、本国さながらの応援を繰り広げた。チアにスマートフォンやカメラを向けるファンが集まり、通路が麻痺する場面もあった。

台湾は2024年のプレミア12で、日本を決勝で破り初優勝。国内のプロ野球人気が急上昇するなどの変化が起こっている。今大会では、日本戦だけでなく台湾がらみのカードもチケットが早々に売り切れる事態となっている。

試合が始まると台湾応援席から地鳴りのような大声援。アウトを取るたびに歓声が聞こえ、Netflixで観戦したネット上のファンからは「超満員ですね」「平日昼の東京ドームほぼ満員やん笑 歓声が凄すぎる！」「平日の昼間なのに超満員！？」など驚きの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）