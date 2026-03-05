長野智子、母が“70年前”に手作りしたひな人形を披露 緻密な手仕事に「素晴らしい」の声
フリーアナウンサーの長野智子が3日、自身のインスタグラムを更新。母が手作りしたというひな人形を公開した。
【写真】長野智子の母が“70年前”に手作りしたひな人形
作られたのは「70年近く前」だという。猫対策でガラスのケースに入れられたひな人形は、お内裏様の束帯衣装、おひな様の十二単から頭飾りまで、緻密に作り込まれている。長い年月を経てもなお、その気品あふれるたたずまいから、母の丁寧な手仕事が伝わってくる。
また、長野は投稿で「#ロシアンブルー」「#アメリカンショートヘア」の2匹の愛猫を披露しており、「アメリは今日で6歳になりました。すっかりお姉さんだね」と愛おしそうに成長をつづった。
この投稿には、「手作りの雛人形 お母様、素晴らしい」とコメントが寄せられている。
【写真】長野智子の母が“70年前”に手作りしたひな人形
作られたのは「70年近く前」だという。猫対策でガラスのケースに入れられたひな人形は、お内裏様の束帯衣装、おひな様の十二単から頭飾りまで、緻密に作り込まれている。長い年月を経てもなお、その気品あふれるたたずまいから、母の丁寧な手仕事が伝わってくる。
また、長野は投稿で「#ロシアンブルー」「#アメリカンショートヘア」の2匹の愛猫を披露しており、「アメリは今日で6歳になりました。すっかりお姉さんだね」と愛おしそうに成長をつづった。
この投稿には、「手作りの雛人形 お母様、素晴らしい」とコメントが寄せられている。