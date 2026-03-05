鯉党・鈴木福、WBCへ「胸が熱くなった」瞬間明かしSNS「野球おたく過ぎる笑笑」
俳優の鈴木福（21）が、5日放送の同局系『ZIP!』(月〜金 前5：50)に生出演。WBCの強化試合で胸が熱くなった瞬間を明かした。
稲葉浩志カバーの「タッチ」が反響「中毒過ぎてヤバい」「これはバズる」配信1週間で300万回再生突破 大谷翔平＆イチローの名場面と合わさる
番組では、前回大会をけがで欠場した鈴木誠也について取り上げ、3日の阪神との強化試合でホームランを放ったことを伝えた。
スタジオでコメントを求められた福は、かつて広島に所属していた誠也について「前回大会は誠也さんが出られなかったのはすごく悲しかった。今回は満を持して強化試合から活躍しているのがうれしい」と話した。
続けて「何よりカープファンとしては当時、歌っていた応援歌をまた歌えるというのが僕としてはすごくうれしくて、中継を見ながら胸が熱くなった」とコメント。本番でも「テレビの前から全力で歌いたい」と語っていた。
SNSでは「野球おたく過ぎる笑笑」「鈴木福くん分かってらっしゃる」などのコメントが寄せられた。
稲葉浩志カバーの「タッチ」が反響「中毒過ぎてヤバい」「これはバズる」配信1週間で300万回再生突破 大谷翔平＆イチローの名場面と合わさる
番組では、前回大会をけがで欠場した鈴木誠也について取り上げ、3日の阪神との強化試合でホームランを放ったことを伝えた。
スタジオでコメントを求められた福は、かつて広島に所属していた誠也について「前回大会は誠也さんが出られなかったのはすごく悲しかった。今回は満を持して強化試合から活躍しているのがうれしい」と話した。
続けて「何よりカープファンとしては当時、歌っていた応援歌をまた歌えるというのが僕としてはすごくうれしくて、中継を見ながら胸が熱くなった」とコメント。本番でも「テレビの前から全力で歌いたい」と語っていた。
SNSでは「野球おたく過ぎる笑笑」「鈴木福くん分かってらっしゃる」などのコメントが寄せられた。