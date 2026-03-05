せっかくスマホやタブレットを新調したのに、Wi-Fi通信が遅くてネット動画再生やアプリのアップデートがモタつく、なんてことはありませんか？ それ、もしかすると無線LANルーターが古いままの可能性があります。

自宅のルーターはいつ購入したものか覚えていますか？ 15年前ならWi-Fi 4規格（2009年登場）、10年前ならWi-Fi 5規格（2013年登場）のものかもしれません。

Wi-Fi規格は年々進化していて、iPhone 16以降の機種は最新のWi-Fi 7をサポートしています。Wi-Fi 7では通信速度の高速化に加え、複数の帯域を同時に利用することで電波干渉による遅延を抑制するほか、複数の通信機器の使用による混雑において安定して通信できるなどのメリットがあります。

Amazonの「春の新生活セール」および先行セールでは、TP-LinkのWi-Fi 7対応ルーター「Archer BE220」が34%オフのセール価格で販売中。スマホやPCを新調したら、合わせてルーターも最新スペックのものに買い替えましょう。

TP-Link「Archer BE220」

セール価格：9800円→6490円（34%オフ）

まずは現在の価格・在庫をチェックしたい方はこちら

TP-Link WiFi ルーター WiFi7 無線ルーター 高速 BE3600 IPv6 2882+688Mbps EasyMesh iPhone 17対応 Archer BE220 【Amazon.co.jp限定】 TP-Link Amazon ポチップ ポチップ

最新のWi-Fi 7対応ルーターならあと5年以上は快適に使える

最新のWi-Fi 7対応ながら、1万円を切るコスパの良さで人気のTP-Link製ルーターが、セール価格で6000円台に！ Wi-Fi 7は2023年12月に使用が解禁されたばかりの新しい規格なので、いま買い替えても、あと5年以上は快適に使えるはず。ルーターの買い替えを検討している方は、この機会にお得に購入しちゃいましょう。

「Archer BE220」のここがスゴイ

・次世代の通信規格「Wi-Fi 7」に対応。Wi-Fi 6の約4.8倍となる最大46Gbpsの通信速度を実現している。

・MLO（ Multi-Link Operation）対応。2.4GHz帯と5GHz帯を同時に利用することで、高速かつ安定的な通信が可能。

・メッシュWi-Fiの標準規格「EazyMesh」に準拠。対応する中継機があれば、手軽にメッシュWi-Fi環境が構築できる。

・1Gbps LANポートを4基搭載し、複数機器の有線接続にも対応。

購入前に知っておくべき注意点

Wi-Fi 7を利用するためには、スマホやタブレット、PCなどの通信機器もWi-Fi 7に対応している必要があります。また、契約しているネット回線や通信環境によっても速度は変わるので、ルーターを刷新したからといって必ず通信速度が速くなるわけではないことに注意しましょう。

実際のユーザーの口コミ・評判

「セッティングが簡単で速度も満足。一戸建てでも1台で十分カバーできます」

「10年前に購入したルーターからの買い替えだが、スマホ、ノートPCとも速度アップと通信安定の効果を感じられた」

「アプリから設定と管理ができて便利。AOSS（ボタンを押すだけで簡単に接続設定できる機能）には対応していないので注意」

こんな人にオススメ

・古いルーターを使っていて通信速度に不満がある人

・Wi-Fi 7対応のスマホやノートPCなどを購入した人

・自宅のネット回線を高速タイプに変更した人

TP-Link「Archer BE220」を今すぐAmazonで手に入れる

The post Wi-Fi 7対応ルーターがAmazonで34%オフ！ 自宅のWi-Fi速度を改善したいならTP-Link「Archer BE220」がオススメ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.