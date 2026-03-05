【レトロアーケードドック（GRFDSW2_RADBK）】 3月5日 ゲオオンラインストアで再販 3月6日 ゲオ400店舗で再販 価格：8,770円

ゲオは、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用のディスプレイ一体型コントローラードック「レトロアーケードドック（GRFDSW2_RADBK）」を、3月5日に公式EC「ゲオオンラインストア」にて再販した。店舗での再販は3月6日。価格は8,770円。

本商品は、機種に合わせて付属のコンソールトレイを交換し各本体をはめ込むだけですぐにゲームを遊べるゲオオリジナルのディスプレイ一体型コントローラードック。

レバーと8つのアクションボタンを搭載。レバーは、3つのモード（LS：左スティックモード、DP：十字キーモード、RS：右スティックモード）に切り替えられる。また、アクションボタンは個別にターボモード（連射）の設定が可能なため、シューティングゲームに最適となっている。

□ゲオオンラインストア「レトロアーケードドック」

