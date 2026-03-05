3月5日 発表

Ubisoftは3月5日、「アサシン クリード IV ブラック フラッグ」のリメイク作と思われる最新タイトル「Assassin’s Creed Black Flag Resynced」を発表した。

Ubisoftの公式ブログにて、「アサシン クリード」シリーズの最新情報が公開。2025年3月20日に発売された「アサシン クリード シャドウズ」がまもなく1周年を迎えることを記念し、最新アップデートに焦点を当てたライブ配信を行なうことが明かされた。

そのほか、シリーズ最新作がいくつか進行中であることも発表。「コードネーム HEXE」、「コードネーム INVICTUS」、「Assassin's Creed Jade」といった開発段階にあるプロジェクトが複数進行中だという。

また、ブログ内では「Assassin’s Creed Black Flag Resynced」というタイトルロゴ入りのビジュアルが公開されており、直接の言及はなかったものの、「一部の噂に少し追い風が吹いているのも事実です。望遠鏡で水平線に目を凝らしていてください」という文言から、海賊をテーマにした「アサクリ4」のリメイク作であることが推測できる。

さらに、今後はNetflixの実写シリーズに関する最新ニュースなども発表予定とのこと。いずれの詳細については続報を待ちつつ、期待したい。

【A word from Jean Guesdon - Assassin’s Creed Franchise】

「Assassin’s Creed Black Flag Resynced」というロゴ入りのビジュアル

Netflixの「アサシン クリード」実写シリーズのビジュアル

