夏木マリ「ひな人形化してる私」幼少期の写真公開 豪華ひな壇にも注目集まる
【モデルプレス＝2026/03/05】夏木マリが3月3日、自身のInstagramを更新。ひな祭りの過去写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】73歳ベテラン女優「たくさんの人形が並んでいてすごい」豪華ひな壇の横に座る若かりし着物姿
夏木は「カメラに緊張しすぎて、ひな人形化してる私、まりーね！昭和のひな祭り」とつづり、写真を投稿。セピア色の写真には、ひな飾りの横に並び、ぱっつん前髪のおかっぱにリボンを付け、花柄の着物に斜めストライプの帯を締めた子ども時代の夏木が緊張した面持ちで写っている。
この投稿に「可愛い女の子」「大切な写真ですね」「貴重な姿を見れて幸せ」「お着物でひな祭りのお祝い、素敵すぎる」「今のマリさんの面影ある」「ひな壇が豪華ですね」「たくさんの人形が並んでいてすごい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
