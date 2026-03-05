【ミスド新作】「桜もちっとドーナツ」3月11日より登場 今年はいちごを纏った春爛漫な全4種
【モデルプレス＝2026/03/05】ミスタードーナツでは、桜風味のもちっと生地といちご味を組み合わせた春の定番商品「桜もちっとドーナツ」全4種を、3月11日（水）から期間限定で発売する。
◆春の訪れを告げるミスドの風物詩「桜もちっとドーナツ」
「桜もちっとドーナツ」は、“桜もち”をイメージして開発し、桜風味のもちっとした食感の生地と桜の花の形をイメージしたかわいらしいその見た目が特長の、ミスタードーナツの春の定番。今年は「春の桜にいちごが咲いた」をテーマに、桜風味の生地を改良し、定評のあるもちもち感はそのままに、よりふんわりとした口当たりを実現した。甘酸っぱいいちごとの組み合わせで、見た目も味わいも華やかな全4種が登場する。
◆ホイップ大福風からグレーズ仕立てまで、個性豊かな全4種
ラインナップは、クリーム大福をイメージした“春めくいちごホイップだいふく風”から、生地そのものの甘みといちご風味グレーズをシンプルに楽しめる“春かおるいちご風”までバラエティ豊か。
また、いちごみるくあんとカスタード、さらにホワイトチョコを重ねた“花やぐいちごみるくカスタード”、華やかに絞られたいちごみるくあんが、まるで満開の桜のように美しい“咲くいちごみるく”がラインナップする。
なお今回の商品は「桜の妖精」がこっそり隠れてデザインされた特製スリーブにて提供される。食べ終わるまで春のワクワク感を楽しめる仕掛けだ。（modelpress編集部）
■桜もちっとドーナツ
販売期間： 2026年3月11日（水）〜3月下旬（順次販売終了予定）
対象ショップ： ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
・桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風
テイクアウト：216円、イートイン：220円
・桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード
テイクアウト：216円、イートイン：220円
・桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく
テイクアウト：216円、イートイン：220円
・桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風
テイクアウト：205円、イートイン：209円
※「春かおるいちご風」にはいちご（果肉・果汁等）は不使用。
