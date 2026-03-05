“整形総額2000万超え”黒崎みさ、双子息子たちとの“男児しかいない”ひな祭り風景披露「可愛すぎて何度も見てしまう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/05】インフルエンサーの黒崎みさが3月3日、自身のInstagramを更新。双子の子どもとのひな祭り動画を披露し、話題となっている。
【写真】整形総額2000万超え美人ママ「可愛すぎて何度も見てしまう」双子息子顔出しのひな祭り風景
黒崎は「双子とひなまつりご飯」とつづり、3月3日の夕食の様子を動画で投稿。「男児しかいないお家はひなまつりどうしていますか？」と問いかけ、「我が家ではお雛様飾りたいと言われたのですが、やんわり流してちらし寿司パーティにしました」と明かし、大きな桶に入ったちらし寿司を囲む食事風景を披露した。動画には、元気いっぱいに歌を歌ったり、仲良く食事を楽しむ息子たちの微笑ましい姿が映し出されている。
この日の投稿にファンからは「賑やかなひな祭りで癒やされます」「可愛すぎて何度も見てしまう」「最高のひな祭りですね」「美味しそうに食べる姿が天使」「元気な歌声に、こっちまで元気になる」と反響が寄せられている。
黒崎は、2023年の1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
◆黒崎みさ、男児のみの家庭でのひな祭り披露
◆黒崎みさの動画に反響
