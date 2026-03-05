箱根駅伝初出場を目指す明学大の新監督に４月１日付で就任する中村匠吾氏（３３）が５日、東京・港区白金台の白金キャンパスで会見を行い、２０３０年秋の第１０７回箱根駅伝予選会までに本戦突破を目指すことを明言した。

明学大は昨年「２０２８年度までの４年間に箱根駅伝本選出場を本気で目指し、ＭＧ箱根駅伝プロジェクト『Ｒｏａｄ ｔｏ ＨＡＫＯＮＥ ２０２８』の取り組みをスタートしました」と発表。しかし、この日、今尾真学長は「２０２８年までには難しいということで、きりのいいところで『Ｒｏａｄ ｔｏ ＨＡＫＯＮＥ ２０３０』ということに修正させていただきました」と明かした。黒田美亜紀部長は「後退ではなくリセットです」と説明。悲願実現のため、２０１９年のＭＧＣ（マラソン日本代表選考会）初代王者で、２０２１年東京五輪男子マラソン代表の中村新監督を招聘（へい）した。

大学挙げての大きな期待に対し、中村新監督は「５年以内で出場します」と所信表明した。新コーチとしては、中村新監督の駒大後輩に当たる大坪桂一郎氏が就任することも明かした。

すでに中村新監督は２日からチームを指導。「５年スパンで本戦出場を目指しますが、それより早く実現することも可能です。まず、初年度の目標としてはチーム史上最高の１９位を超えられるように頑張ります」と意欲的に話した。

会見には新主将の小出暖人（２年）、今年１月の第１０２回箱根駅伝で関東学生連合の一員として５区出場（区間２１位相当）のエース高橋も出席。小出は「中村監督と一緒に箱根駅伝に出られるように頑張ります」と明言。高橋は「これまでの体制がダメだったというわけではなく、選手はポジティブにとらえております」と、それぞれ中村新監督率いる新チームへの期待を明かした。

明学大は２０２５年度まで棚瀬亮治ヘッドコーチ（５２）が指導し、昨年１０月の第１０２回箱根駅伝予選会は１０時間５１分４８秒で２２位で落選した。１０位通過の立大と１４分５２秒の大差があった。

箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟は昨年１２月、５年に１回だった記念大会を２８年１月開催の第１０４回大会から４年に１回として、出場枠は３増の２６チームとするなどの大改革を発表した。２９年１月開催の第１０５回大会以降、通常大会も３増の２４チームが出場できる。

２６年度の第１０２回大会は従来通りの２１チーム（シード１０校、予選会１０校、オープン参加の関東学生連合）で開催されるが、２７年度以降、記念大会は２６チーム（シード１０校、予選会１５校、オープン参加の関東学生連合）、通常大会は２４チーム（シード１０校、予選会１３校、オープン参加の関東学生連合）が出場する。

２７年度以降、箱根駅伝の出場枠は広がるが、本戦出場が狭き門であることには変わりはない。昨年１０月の予選会では、法大、明大、専大の伝統校が落選した。復活出場を目指す筑波大、拓大、国士舘大や、初出場を狙う芝浦工大、麗沢大などライバルは多い。

明学大の本部の白金キャンパスは箱根駅伝１区、１０区コースから約５００メートル、練習拠点としている横浜市戸塚区の横浜キャンパスは戸塚中継所から約１キロの至近距離にある。中村新監督率いる明学大は、近くて、遠い「箱根への道」を目指す。

◆明治学院大学（めいじがくいんだいがく） 略称は明学大、ＭＧＵ。大学ホームページによると「１８６３年創立の『ヘボン塾』を起源とするキリスト教主義大学」。アメリカ人宣教医師Ｊ・Ｃ・ヘボンの精神を受け継ぎ「Ｄｏ ｆｏｒ Ｏｔｈｅｒｓ（他者への貢献）」を教育理念として掲げる。７学部１７学科があり、東京・港区白金台に白金キャンパス、横浜市戸塚区に横浜キャンパスを有する。陸上部は１９２４年に創部。２００５年に第１期「明学スポーツを強くするプロジェクト」が発足。２００８年に箱根駅伝に出場することを目標にプロジェクト第２期がスタート。２００９年に箱根駅伝予選会に出場し、４６位（参加４７校）。２０１９年に鈴木陸が関東学生連合の一員として９区に出場（区間１７依相当）し、明学大初の箱根駅伝ランナーとなった。２０２０年に「ＭＧ 箱根駅伝プロジェクト」が発足。さらに２０２５年５月に２０２８年度までに箱根駅伝本選出場を目指すプロジェクト「Ｒｏａｄ ｔｏ ＨＡＫＯＮＥ ２０２８」をたちあげた。最近５年の箱根駅伝予選会の成績は２１年３０位、２２年２２位、２３年２４位、２４年１９位、２５年２２位。陸上部の練習拠点は横浜キャンパスで全天候型４００メートルトラックを備える。

◆中村 匠吾（なかむら・しょうご）１９９２年９月１６日、三重・四日市市生まれ。３３歳。小学校５年生から陸上を始め、上野工（現伊賀白鳳）で全国高校駅伝に３年連続出場。１年４区５位、２年１区１４位、３年１区４４位。２０１１年に駒大入学。箱根駅伝は２年時３区３位、３年１区２位、４年時１区区間賞。３年時のユニバーシアード（現ワールドユニバーシティゲームズ）ハーフマラソン銅メダル。１５年に卒業し、富士通に入社。１９年、東京五輪マラソン日本代表選考会（ＭＧＣ）で優勝し、代表に内定。１年遅れで行われた２１年東京五輪では故障などの影響で６１位に終わった。自己ベスト記録は５０００メートル１３分３８秒９３、１万メートル２８分５秒７９、ハーフマラソン１時間１分４０秒、マラソン２時間８分１６秒。昨年４月、早大大学院スポーツ科学研究科に入学し、トップスポーツマネジメントを学んだ。同年１０月の出雲駅伝ではアイビーリーグ選抜の臨時コーチを務め、チーム史上最高の４位入賞に貢献した。１７２センチ、５５キロ。